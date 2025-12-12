The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El escrutinio especial que definiría al nuevo presidente de Honduras comenzará el sábado

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 12 dic (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras iniciará el próximo sábado un escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras los comicios del 30 de noviembre con un resultado muy ajustado entre dos candidatos conservadores, informó este viernes a EFE una fuente oficial.

El codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, dijo que 2.000 personas comenzarán el sábado el escrutinio una vez concluidos los procesos de validación y extensión de credenciales. EFE

ac/gf/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR