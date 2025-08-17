El español Alejandro Valverde se divierte en el Reto Movistar de Cartagena

Cartagena (Colombia), 17 ago (EFE).- El exciclista español Alejandro Valverde se divirtió este domingo al completar el Reto Movistar Cartagena de Indias, donde llegó a la meta con los brazos en alto tras participar en esta carrera aficionada disputada en esta ciudad del Caribe colombiano.

Valverde, de 45 años, llegó acompañado del ciclista hispano-colombiano Oscar Sevilla y de otros centenares de corredores que se dieron cita en Cartagena para participar en esta carrera recreativa.

El ganador de la Vuelta a España de 2009 dijo a EFE que se había sentido muy bien en la carrera: «la verdad es que hemos disfrutado mucho, hemos tenido suerte que no ha habido caídas, por lo menos donde he ido yo».

Aunque la carrera no fue una competencia para ver quién llegaba primero a la meta, Valverde dijo que el trazado de unos 150 kilómetros, que en su mayoría fue plano con un leve ascenso al vecino municipio de Turbaco, «fue duro».

«Aunque no íbamos empleándonos a fondo la carrera realmente fue muy exigente por el calor, pero ha estado bien», añadió Valverde.

Los cerca de 1.000 ciclistas que partieron hacia las 05.30 hora local (10.30 GMT) desde la Plaza de la Aduana e hicieron un recorrido que incluyó un paso por el viaducto que cruza sobre la Ciénaga de la Virgen y las poblaciones vecinas de Turbaco y Arjona, donde la gente salió a apoyarlos.

En la carrera participó también el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien afirmó a EFE que «todo es alegría porque cada vez más la ciudad se consolida como un destino de deportes y familia».

«Gracias a nuestra inversión en infraestructura, conectividad internacional y la riqueza de nuestros paisajes e historia, estamos recuperando el lugar que siempre nos ha correspondido como sede de eventos deportivos de talla mundial”, dijo Turbay. EFE

