El español Antón Leis García, nombrado Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR

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Naciones Unidas, 8 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, anunció este lunes el nombramiento del español Antón Leis García como Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

Leis García, actualmente director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), sucederá a Raouf Mazou, de la República del Congo, a quien Guterres agradeció sus servicios, según recoge un comunicado difundido por su portavoz.

«Aporta al cargo una amplia experiencia en cooperación internacional y asuntos multilaterales, con especial énfasis en el desarrollo, la gobernanza y las alianzas», aseguró el portavoz del secretario general.

Antes de dirigir AECID, Leis García ocupó otros puestos de responsabilidad en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Secretaría General de Asuntos Internacionales, la Unión Europea (UE), el G20 y la Seguridad Global del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.

Además, también tiene experiencia en instituciones financieras como el Banco Africano de Desarrollo y el Grupo del Banco Mundial.

Guterres anunció también este lunes a la estadounidense Tressa Rae Finerty como Alta Comisionada Adjunta de ACNUR, que sucederá a la estadounidense Kelly T. Clements, y que Edem Wosornu, de Ghana, será Alta Comisionada Adjunta para la Protección, tomando el relevo de Ruvendrini Menikdiwela, de Sri Lanka.

Finerty es diplomática y actualmente ocupa el cargo de encargada de negocios de la Misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales en Ginebra (Suiza).

Wosornu, por su parte, ocupa actualmente el cargo de directora de la División de Respuesta a las Crisis de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y preside el Grupo de Directores de Emergencias del Comité Permanente entre Organismos. EFE

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