El español David Almansa mantiene su hegemonía y mejora en casi tres segundos

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Redacción deportes, 21 mar (EFE).- El español David Almansa (KTM), ha mantenido su hegemonía en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de Moto3, que se ha disputado en el circuito ‘Ayrton Senna’ de Goiania, después de mejorar en casi tres segundos su registro del primer día.

Almansa marcó un mejor tiempo de 1:27.308, con apenas 57 milésimas de segundo sobre el australiano Joel Kelso (Honda) y poco más de una décima de segundo sobre el hispano argentino Valentín Perrone (KTM).

Nada más comenzar los segundos entrenamientos libres de Moto3 y merced a las mejores condiciones del asfalto desde el primer día, el hispano argentino Marco Morelli (KTM) ya rodó en su tercera vuelta en 1:28.247, más de dos segundos más rápido que cuando el primer día David Almansa, fue el más rápido con 1:30.260.

En esos instantes iniciales los protagonistas fueron Marco Morelli, el neozelandés Cormac Buchanan (KTM), el piloto que más caídas protagonizó la temporada pasada, con hasta 35, y el español Joel Esteban (KTM), que se ‘metió’ en medio de la pelea.

A otros, en tanto, como Brian Uriarte (KTM), el italiano Guido Pini (Honda) y el también español Álvaro Carpe (KTM), no les iba también al sufrir sendas caídas, sin consecuencias para su integridad física, pero que obviamente iba a afectar al desarrollo de sus sesión libre.

Morelli volvió a rebajar el mejor tiempo de la jornada para rodar en 1:27.912, aunque casi de inmediato le superó, nuevamente, Cormac Buchanan, que paró el ‘crono’ en 1:27.902, aunque poco después se fue al suelo en la curva diez, dando muestras de tener ciertas molestias físicas en un hombro.

En ese mismo punto y al mismo momento, se fue al suelo el austríaco Leo Rammerstorfer (Honda), quien probablemente pisó el aceite derramado por la moto del neozelandés.

Ese percance provocó que Dirección de Carrera mostrase bandera roja para parar la sesión de entrenamiento y así poder atender a los pilotos y limpiar las zonas afectadas.

Uno de los puntos de atención fue la curva 11, en donde se fue al suelo Álvaro Carpe, por haberse llenado el asfalto con mucha de la grava de la escapatoria.

Con poco más de catorce minutos por delante, se reanudó la segunda tanda libre, liderada por un Cormac Buchanan, quien paradójicamente fue el único que no regresó a la pista tras la caída que sufrió.

Sin posibilidad de defender su posición Buchanan, pronto fue superado por el australiano Joel Kelso (Honda) y también por el hispano argentino Valentín Perrone, a los que poco después les siguieron otros pilotos.

En su afán de mejorar, volvieron los errores a pista en forma de caídas, las primeras de ellas, tras la reanudación, del debutante español Jesús Ríos (Honda), en la curva uno, si bien al no pararse el motor de su moto pudo regresar rápidamente a la pista, y de Adrián Cruces (KTM), en la cuatro, en su caso sin la posibilidad de continuar.

Por delante, David Almansa se puso al frente de la clasificación con un registro de 1:27.308, que era casi tres segundos más rápido que el que el primer día le permitió ser líder de Moto3.

Mientras, muchos pilotos vieron como sus tiempos eran cancelados bien por exceder los límites de la pista o por no ‘cortar’ cuando se mostraba bandera amarilla en algún punto del trazado.

Almansa cerró los segundos libres como líder, por delante de Joel Kelso, Valentín Perrone, Adrián Fernández y Marco Morelli en las cinco primeras posiciones. EFE

JLL