El español Duarte le da a los Pumas UNAM un empate 1-1 con el Necaxa

2 minutos

México, 10 ago (EFE).- El español Rubén Duarte convirtió un gol de cabeza en el minuto 59 para darle este domingo a los Pumas UNAM un empate 1-1 con el Necaxa, en un partido en el que el costarricense Keylor Navas encajó su primer gol en el Apertura del fútbol mexicano.

Duarte anotó por los universitarios y Diego de Buen, por los Rayos, en la continuación de la cuarta jornada del campeonato.

El primer tiempo se jugó bajo una gran tormenta; Necaxa comenzó mejor, pero los locales se recuperaron. Los dos equipos dejaron ir oportunidades de tomar ventaja.

La segunda parte, después de 40 minutos de descanso para esperar la mejoría del clima, comenzó pareja hasta que en el minuto 59 Duarte aceptó un servicio del panameño Adalberto Carrasquilla y puso el 1-0 con un golpe de cabeza.

Necaxa adelantó líneas, comenzó a pisar el área rival y en el 68 empató 1-1, cuando De Buen le anotó el primer gol en México a Navas, con un remate de derecha desde fuera del área.

Pumas dejó ir la posibilidad de retomar la ventaja, cuando en el 71 Guillermo Martínez falló con todo a favor en el área.

Con la igualada el Necaxa subió al séptimo lugar con un triunfo, dos empates, una derrota y cinco puntos, siete menos que el líder Pachuca y uno encima de Pumas, duodécimos.

Pachuca ganó este sábado por 0-3 al Atlas para continuar líder con paso perfecto.

El argentino Gastón Togni, el mexicano Daniel Aceves y el argentino Sergio Barreto anotaron por los Tuzos que llegaron a cuatro triunfos en igual número de encuentros.

Con 12 puntos Pachuca lidera con tres unidades de ventaja sobre el Tigres UANL, que también lleva paso perfecto, con un partido menos.

El viernes, los Tigres golearon al Puebla por 7-0 y extendieron su buen inicio de campaña.

Este sábado el América venció por 0-1 al Querétaro y aparece tercero. En el otro duelo sabatino, el colombiano Nicolás Benedetti anotó dos goles y le dio al Mazatlán un empate 2-2 con el Tijuana.

Este domingo el Santos Laguna recibirá a las Chivas de Guadalajara y el lunes, el León del colombiano James Rodríguez recibirá al Monterrey del español Sergio Ramos, el Juárez al Toluca y San Luis al Cruz Azul. EFE

