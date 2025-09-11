The Swiss voice in the world since 1935

El español Gerard Aubi es el nuevo entrenador de la sub17 y sub 20 femeninas de Panamá

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- El español Gerard Aubi es el nuevo seleccionador de los equipos femeninos de fútbol sub-17 y sub-20 de Panamá, anunció este jueves la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Destaca la nota de la FPF que el técnico catalán llega con «licencia UEFA A, además de contar con las siguientes capacitaciones: Grado Superior de deportes, Entrenador personal, Metodología Smatfootball, Metodología Coerver, Curso de Preparación física, Curso de Metodología y aspectos del juego».

Agrega que Aubi, nacido el 27 de abril de 1993 en Reus, Tarragona (noreste), llega con 32 años y una amplia experiencia en el trabajo con fútbol juvenil, donde inició su carrera en 2012 y más tarde formó parte de las divisiones formativas del Atlético de Madrid, además de colaborar con otros clubes internacionales.

Aubi, quien llega a suplir el puesto dejado por la española Natalia Gutiérrez, viene de ser asistente técnico de FK Minija de Lituania. Entre 2020/2022 fue entrenador del Málaga City Academy en las categoría masculina sub 16, 18 y 20. EFE

