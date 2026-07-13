El español Guillermo Frutos, «feliz» y «valorado» en Chile tras sus éxitos en Real Madrid

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Pedro Martín

Redacción deportes, 13 jul (EFE).- Guillermo Frutos, uno de los entrenadores con más proyección del baloncesto español, se siente «feliz» y «valorado» en Chile, país en el que ha triunfado como técnico principal tras conquistar seis títulos en tres temporadas como ayudante de Chus Mateo en el Real Madrid.

No obstante, el integrante del cuerpo técnico de Mateo en la selección de España de baloncesto, de 35 años, reconoce en una entrevista con EFE que ha recibido ofertas para retornar a Europa y que su actual contrato con el CD Colegio Los Leones de Quilpué de Chile es hasta 2027, al tiempo que afirma que el club es consciente de que «se trata de un proyecto que no es extremadamente largo».

«Ahora estoy muy feliz en Chile y me siento muy valorado. También es cierto que mantengo el vínculo con el baloncesto español a través de la selección, por lo que nunca se sabe lo que puede pasar. He tenido ofertas para volver y he preferido quedarme. Dependerá un poco de las opciones, en cualquier momento las circunstancias pueden cambiar», explica a EFE el técnico que en sólo un año ha ganado una Copa, un torneo Apertura y un torneo Clausura como entrenador principal del equipo de la región de Valparaíso (centro).

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Frutos (Madrid, 1991) inició su andadura en los banquillos en el CB Las Rozas y se consagró a nivel formativo con el júnior del Fuenlabrada subcampeón de Madrid en 2022.

Tras su experiencia en el Real Madrid, durante la que logró una Euroliga y dos Ligas españolas, entre otros títulos, y que concluyó en 2025, el técnico madrileño explica que se sentía «preparado para ser primero» y, por ello, empezó a analizar opciones de fichar en Chile, Hungría o Polonia, países desde donde le llegaron ofertas.

«Me atrajo la estructura de Leones. Diría que es similar a un club de media-baja zona de la ACB. Me entrevisté con el presidente, Carlos Saavedra, que es un poco el hombre orquesta del equipo, y me convenció», explica Frutos, quien reconoce que haber estado tres años en el Real Madrid «es como doce en otro sitio; es un máster acelerado».

Tres títulos en sólo un año en el equipo chileno, que venía de perder tres de sus últimas cuatro finales, son, según Frutos, el resultado de haber aportado «un plus competitivo muy grande».

«Yo llegué y ya había una columna vertebral de jugadores chilenos muy estable, con contratos largos, algo que no es baladí en Latinoamérica. Tenía que trabajar sobre esa base y desarrollarlos individualmente. Me pidieron ese empujoncito competitivo, porque el equipo ya jugaba finales. Ese plus, la identidad ofensiva, la fluidez, las defensas alternativas… Vine para aportar eso», detalla.

La «anécdota graciosa» que le llevó al Real Madrid

Durante la entrevista, Frutos recuerda su llegada al Real Madrid, que nació de «una anécdota graciosa», ya que, como aficionado del conjunto merengue, se sentaba a pie de pista y, durante los partidos, se dirigía a los entrenadores y les hacía comentarios técnicos.

Mateo «preguntó que quién era ese tío que siempre estaba dando voces y se sabía las jugadas», relata el entrenador del Colegio Los Leones de Quilpué de Chile, quien afirma que un día le invitó a participar en un campus de su academia.

«Cuando le hacen primer entrenador del Madrid, me llama cuando estaba en uno de sus campus en Linares para ofrecerme el puesto. Casi me caigo del susto. Creo que le salió bien, pero fue una apuesta muy arriesgada», asevera.

Frutos afirma que «no se valoró lo suficiente» la trayectoria de Mateo y su cuerpo técnico en el Real Madrid, lo que llevó a su destitución a finales de la temporada 2024-2025 y su relevo por Sergio Scariolo en el banquillo -quien, a su vez, ha abandonado la dirección del conjunto blanco y será sustituido esta campaña por Pedro Martínez, ganador de la Liga ACB con el Valencia Basket-. EFE

pml/cmm

(foto)