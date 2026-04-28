El español Javier Corcobado augura experiencia «interplanetaria» en su actuación en México

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Ciudad de México, 28 abr (EFE).- El cantante y compositor español Javier Corcobado augura que su actuación del próximo jueves en Ciudad de México, donde celebrará con un concierto en el Teatro Metropólitan sus 40 años en los escenarios, será una «experiencia interplanetaria» llena de «energía nuclear» con el «fenómeno» que es para él su público mexicano.

«Este concierto es muy importante. (…) Venimos todos con una energía hiperpositiva, con la intención de crear una energía nuclear de amor entre todos los que estemos presentes en el show», afirmó en una rueda de prensa este martes el artista, nacido en la ciudad alemana de Frankfurt hace 62 años, pero criado en Madrid.

El conocido como ‘Duque del Ruido’, considerado una de las figuras más importantes del rock alternativo en castellano en las últimas cuatro décadas, apuntó que su intención es crear «canciones con belleza», que es lo que le «conmueve» como artista.

«A mí lo que más me conmueve en este mundo, como artista, es la belleza. La belleza está en lugares no habituales. Estamos acostumbrados a ver una belleza tratada con marketing, con mucho maquillaje, con mucha manipulación. En la belleza pura hay ruido, en la belleza pura hay ternura», explicó Corcobado.

Detalló que sus últimas canciones están marcadas por la idea de soledad «elegida», algo que enmarcó en el presente y en ver las cosas de «manera más luminosa».

De su experiencia en México recordó con gratitud su concierto en 2008 en el mismo escenario en el que actuará la próxima semana, una experiencia que definió como un «sueño» y tras la cual, añadió, se fue «llorando al camerino» por las emociones que sintió.

En este sentido, el cantante tuvo palabras de reconocimiento al país norteamericano y su gente, de quienes subrayó que son «el surrealismo en su mejor acepción».

«En México te puede pasar cualquier cosa, pero nunca es nada malo. Por malo que sea, es porque te viene algo mejor. Yo tuve el primer contacto con el público de México en 1991, con toda la banda. Y aquí ocurrió algo muy bonito: que cada quien interpretaba mis letras a su manera», indicó.

«Y me di cuenta de que era mucho mejor comprendido acá que en mi país, España. (…) Soy ya muy mexicano a base de venir aquí», agregó Corcobado, quien detalló que «desde niño» escuchaba rancheras, algo que le inspiró a nivel personal por ser «cosas muy salvajes sobre el amor».

Durante su estancia en Ciudad de México, el cantante, quien también tiene una trayectoria como poeta, se verá con su público con motivo de su último disco: ‘Solitud y Soledad’. EFE

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