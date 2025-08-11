El español Javier López es el nuevo entrenador del club hondureño Motagua

Tegucigalpa, 11 ago (EFE).- El club hondureño Motagua anunció este lunes al español Javier López como entrenador del equipo, en sustitución del argentino-hondureño Diego Vázquez, quien fue separado de la institución por malos resultados en el torneo Apertura.

«Entrenador español con Licencia UEFA Pro y una sólida trayectoria en clubes de prestigio como Real Madrid, Atlante y Lugo, se une a nuestra historia. Experiencia, disciplina y mentalidad ganadora para fortalecer el vuelo del Ciclón Azul», indicó el Fútbol Club Motagua, de Tegucigalpa, en sus redes sociales.

«Bienvenido al Nido del Águila, Profesor López», subraya el mensaje del Motagua, el segundo equipo más popular de Honduras, con 19 títulos ganados desde 1965, seis de ellos de la mano de Diego Vázquez, quien además gano cinco copas como portero del mismo club.

López, quien viene de dirigir al Antigua guatemalteco, tendrá su primer compromiso con el Motagua el próximo jueves cuando se enfrentará en Tegucigalpa al Cartaginés costarricense en el tercer partido del grupo C de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

En el torneo local Apertura el Motagua ha perdido al hilo los tres encuentros que ha disputado hasta ahora, y ocupa la décima posición -penúltima- sin sumar puntos, mientras que en la Copa Centroamericana 2025 es líder del grupo C con seis unidades, al iigual que el Saprissa costarricense. EFE

