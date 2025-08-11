The Swiss voice in the world since 1935

El español Javier López es el nuevo entrenador del club hondureño Motagua

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 11 ago (EFE).- El club hondureño Motagua anunció este lunes al español Javier López como entrenador del equipo, en sustitución del argentino-hondureño Diego Vázquez, quien fue separado de la institución por malos resultados en el torneo Apertura.

«Entrenador español con Licencia UEFA Pro y una sólida trayectoria en clubes de prestigio como Real Madrid, Atlante y Lugo, se une a nuestra historia. Experiencia, disciplina y mentalidad ganadora para fortalecer el vuelo del Ciclón Azul», indicó el Fútbol Club Motagua, de Tegucigalpa, en sus redes sociales.

«Bienvenido al Nido del Águila, Profesor López», subraya el mensaje del Motagua, el segundo equipo más popular de Honduras, con 19 títulos ganados desde 1965, seis de ellos de la mano de Diego Vázquez, quien además gano cinco copas como portero del mismo club.

López, quien viene de dirigir al Antigua guatemalteco, tendrá su primer compromiso con el Motagua el próximo jueves cuando se enfrentará en Tegucigalpa al Cartaginés costarricense en el tercer partido del grupo C de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

En el torneo local Apertura el Motagua ha perdido al hilo los tres encuentros que ha disputado hasta ahora, y ocupa la décima posición -penúltima- sin sumar puntos, mientras que en la Copa Centroamericana 2025 es líder del grupo C con seis unidades, al iigual que el Saprissa costarricense. EFE

gr/adl/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR