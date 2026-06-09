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El español Javier Rabanal dirigirá al Cusco, en sustitución del uruguayo Alejandro Orfila

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Lima, 9 jun (EFE).- El entrenador español Javier Rabanal es el nuevo técnico del Cusco peruano para afrontar el Torneo Clausura, en sustitución del uruguayo Alejandro Orfila, cuya salida del club también fue anunciada este miércoles por la entidad.

Rabanal, de 47 años, y originario de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), tendrá así una segunda oportunidad en Perú tras haber sido destituido de Universitario de Deportes, club al que recaló a inicios de año sin alcanzar un rendimiento satisfactorio para la hinchada crema, que busca ganar por cuarta vez consecutiva la Liga 1 de Perú.

El técnico canario continúa así su andadura por Sudamérica que comenzó en 2024 con Independiente del Valle, con el que alcanzó a proclamarse campeón de la primera división de Ecuador en 2025.

Antes, pasó por varios clubes españoles de categorías inferiores, y también formó parte de equipos técnicos de equipos de Canadá, China y Países Bajos.

En la primera parte del año, al mando del uruguayo Orfila, el Cusco acabó en la sexta posición del Torneo Apertura y no pudo pasar de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde terminó en último lugar del Grupo A, con un punto en seis partidos, por detrás de Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín. EFE

fgg/pbc/car

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