El español José Francisco Molina es presentado como nuevo seleccionador de Honduras

Tegucigalpa, 3 mar (EFE).- El español José Francisco Molina fue presentado este martes en Tegucigalpa como nuevo seleccionador de Honduras, cuyo máximo desafío es la búsqueda de la clasificación al Mundial de 2030.

«Gracias por confiar en mí, por darme las riendas de este equipo, del equipo de todos, el equipo más importante del país. Es un honor para mí y una gran ilusión», dijo Molina tras ser presentado por el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Jorge Salomón.

Agregó que asume «una gran responsabilidad».

«Vamos a hacer, desde luego, todo lo que esté en nuestra mano para que la afición que sé, soy consciente de la pasión con la que vive el fútbol, esté orgullosa y disfrute con su selección», agregó.

El nuevo entrenador de la H llegó acompañado de su principal asistente, el serbio Igor Tasevski.

Molina también le envió un «mensaje de confianza» a la afición hondureña: «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se sientan orgullosos, que disfruten de su selección y decirles que la necesitamos».

«Si los tenemos a nuestro lado, sin ninguna duda la Federación, nosotros y los jugadores vamos a trabajar todos juntos para conseguir los objetivos. Con la ayuda de la afición siempre es todo más fácil, entonces, toda ayuda es bienvenida. Si nos pueden echar una mano, estaremos encantados», apostilló.

El primer compromiso de la selección de Honduras con Molina en el banquillo será un partido amistoso con Perú, en España, el 31 de marzo.

Según explicó el director deportivo de la FFH, los jugadores para el juego contra Perú serán convocados el día 20, y el 23 viajarán a Madrid, donde se cumplirá la fase de preparación, antes del partido en Leganés.

Molina, quien ha sido director deportivo en la Real Federación Española entre 2018 y 2022, fue guardameta del Atlético de Madrid, durante el ‘doblete’ de 1995-1996, con los títulos de Liga y Copa del Rey con Radomir Antic en el banquillo.

Molina condujo el año pasado al Mohun Bagan al título de la Superliga India.

Molina jugó en Valencia, Villarreal, Albacete, Atlético de Madrid, Deportivo y Levante. Dirigió la cantera del Villarreal, así como el Getafe B, el Kitchee de Hong Kong, Atlético Calcuta y Atlético de San Luis.

Honduras apuesta por Molina para clasificarse al cuarto Mundial de su historia tras las experiencias en España’82, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. EFE

