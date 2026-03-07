El español Marcos Morau juega con el lenguaje clásico en su debut en la Ópera de París

Nerea González

París, 7 mar (EFE).- El coreógrafo español Marcos Morau debutará el 11 de marzo en la Ópera de París con el proyecto ‘Étude’, una creación para el ballet de esta prestigiosa institución parisina que supone, para él, un juego de aproximaciones a los elementos de la danza más académica.

«Es un sueño», explica sobre este estreno, en una entrevista con EFE, el artista valenciano de 44 años, después haber escuchado toda la vida hablar sobre el Palais Garnier -el emblemático edificio que hace de sede de la ópera en el corazón de París- y de haber estudiado lo que significa para la historia de la danza.

Por eso, tras haber recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España en el 2025, afronta el desafío como un «honor» y al mismo tiempo «una responsabilidad», ya que el proyecto implica un movimiento hacia un lenguaje más clásico que el que le es propio, al ser alguien que proviene de la danza contemporánea y de la performance.

Sin dejar de ser fiel a su mirada y su personalidad, en ‘Étude’ se ha puesto al frente de 33 bailarines de formación clásica, por petición propia, porque quería trabajar «con la gente que de alguna manera sujeta los cimientos», y que son «la base», de la compañía de danza de la ópera.

Es una idea que enlaza con el concepto de esta creación -una colaboración que ha sido fruto, en buena medida, de su relación con el murciano José Carlos Martínez, con quien coincidió en la Compañía Nacional de Danza de España hace más de una década y que dirige desde 2022 el Ballet de la Ópera de París-, porque ‘Études’ es un viaje en busca de los pilares del virtuosismo.

La práctica y el virtuosismo

En música, un estudio es un tipo de pieza que tiene que ver con «el acercamiento a la excelencia», recuerda Morau, y la exploración de los límites de lo que es posible, pero también es un concepto que remite a todo lo que hay que trabajar para llegar a un estreno.

Desde esa idea, Morau propone una pieza que descompone los elementos de un espectáculo de danza: desde el calentamiento hasta las luces, pasando por los accesorios -como los tutús o la barra de ballet- o los aplausos.

«Sé que es un riesgo -reconoce-, porque sé que podríamos haber optado por hacer una cosa mucho más académica o mucho más cómoda desde el punto de vista discursivo y narrativo».

Pero si una institución como la Ópera llama a un perfil como el suyo para colaborar, este valenciano afincado en Barcelona entiende que no lo hará buscando algo «estandarizado», sino para que «sacudas un poco los cimientos de lo que es el ballet».

Lo corrobora José Carlos Martínez, quien apostó por Morau para que los bailarines de la compañía conocieran su trabajo de «deconstrucción del movimiento», pero también, según contó a EFE, para que el público parisino se acerque a otras estéticas.

Para Martínez, la clave de su filosofía como director de danza -especialmente ahora, ya afianzado tras tres años en el puesto-, es buscar un «equilibrio entre piezas nuevas» o que «utilizan el vocabulario clásico, pero hechas a la manera de hoy», como la de Morau, y el repertorio «de siempre».

Lejos de la literalidad

En ‘Étude’, que se estrenará en una velada titulada ‘Empreintes’ junto a la pieza ‘Arena’ de las coreógrafas Morgann Runacre-Temple y Jessicalrm Wright, Morau juega con «todo lo que vemos en un espectáculo de ballet al uso, que suele tener una literalidad» (es decir, que cuenta una historia).

«Intento desmarcarme y no contar ninguna historia, sino usar los elementos del ballet para hacer un análisis, un ‘étude’ de lo que podría ser una de composición del ballet», precisa.

Su visión es que, tras un siglo XX revolucionario para la danza, lo que les queda a los creadores actuales es decir las cosas de otra manera, dándoles la vuelta.

«El ballet como tal, ‘per se’, tiene como una cosa ceremonial y una cosa como de rito», argumenta, así que lo que Morau hará en París es coger ese concepto y descomponerlo «desde la mirada de la actualidad».

Además de este proyecto, el también director de la compañía La Veronal cuenta con otra iniciativa en París, la obra ‘Afanador’ con el Ballet Nacional de España, que se podrá ver igualmente en marzo en el Théâtre du Châtelet. EFE

