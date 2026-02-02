El español Pedro López anuncia que selección mexicana se medirá a Brasil en marzo

2 minutos

México, 2 FEB (EFE).- El español Pedro López, seleccionador de México femenino, anunció este lunes que su equipo se medirá contra Brasil en partido amistoso el próximo 7 de marzo en la Ciudad de México.

«Es momento de tener rivales como Brasil, rivales que nos pondrán más cerca de la selección que queremos ser. Jugaremos en casa, ante un rival de la gran jerarquía y nos mostraremos como lo que somos, un país emergente, con mucho desarrollo e ilusión de estar en el próximo Mundial y Juegos Olímpicos», afirmó el estratega.

Pedro López, junto a Andrea Rodebaugh, directora general de selecciones nacionales femeninas, fueron los encargados de informar sobre este partido que es parte del proyecto de preparación para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

«Este año es clave para fortalecer este proyecto y poner el ojo en Brasil 2027 y Los Angeles 2028. Por eso la necesidad de competir al nivel más alto», señaló Rodebaugh.

Para el técnico, enfrentar a rivales con esta jerarquía es importante porque permitirá tener una mejor perspectiva del crecimiento que ha tenido su selección.

«Hemos jugado a rivales importantes, como Canadá. Por eso queremos más para ubicarnos en el contexto real que tenemos con rivales élite», apuntó el técnico.

Según López, uno de los aspectos a mejorar en el fútbol femenino en México es encontrar la justa medida a los resultados, porque las goleadas ante rivales más débiles muchas veces engañan en la perspectiva de crecimiento.

«No porque ganamos 10-0 estamos en otra realidad, eso puede confundir a jugadoras y aficionados. Es uno de los aspectos que podemos mejorar en México; salir de esa burbuja. Y lo podemos hacer con estos partidos, que venga la selección de Brasil o equipos como el Barcelona, nos hacen ubicarnos en una mejor realidad», argumentó.

Para el seleccionador, México no se ha quedado atrás en el desarrollo que el fútbol femenino ha mostrado en el mundo, pero eso lo tienen que consolidar con participaciones en las competencias más importantes.

«El crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial es una realidad. En México no estamos atrás, la imagen de esta selección es buena, pero ese crecimiento debemos acompañarlo con resultados y clasificando al Mundial, eso es el paso para alimentar todo esto», concluyó.

En la eliminatoria de la Concacaf W, rumbo al Mundial de Brasil 2027, la selección mexicana se medirá a Santa Lucía el próximo 2 de marzo. EFE

as/jsm/laa