El español Rabanal se va del Independiente del Valle tras ganar el título en Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 13 dic (EFE).- El técnico español Javier Rabanal dejará el Independiente del Valle al final de la temporada, después de que el equipo se coronó como campeón de la Liga Pro de Ecuador a falta de dos fechas para terminar el torneo, confirmó este sábado el club.

«El club informa a su afición, medios de comunicación y al público en general que, luego de las conversaciones mantenidas y de mutuo acuerdo, se ha decidido dar por concluida la relación con el director técnico Javier Rabanal», precisó Independiente en un comunicado.

En su primera temporada, Rabanal llevó al equipo a ganar su segundo título nacional de la Liga Pro, después del que consiguió en 2021, «un logro que quedará marcado en la historia de nuestra institución», señaló el texto oficial.

El cuadro del Valle resaltó que el español demostró profesionalismo y compromiso cuando lideró el proyecto deportivo del filial, Independiente Juniors, en 2024, experiencia que valió para que este año dirigiera al equipo principal.

Bajo la dirección técnica de Rabanal, el cuadro del Valle lleva, hasta el momento, 38 partidos de la Liga Pro, de los cuales ganó 21, empató 13 y perdió 4. El equipo anotó 65 goles y recibió 30.

El técnico español también logró la clasificación anticipada del Independiente para la fase de grupos de la Libertadores 2026, tras ganar la fase regular del campeonato ecuatoriano.

En la fase de grupos de la edición de este año ocupó el tercer puesto en su zona y llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde fue eliminado por el Atlético Mineiro, de Brasil.

Si bien los directivos del club acaban de oficializar la culminación del vínculo «por acuerdo mutuo» y el compromiso de Rabanal para dirigir los dos últimos encuentros, medios locales aseguran que su reemplazo podría ser el uruguayo Joaquín Papa. EFE

rm/cbs/cmm