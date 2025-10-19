El español Ramos y el colombiano Borré guían los triunfos de Botafogo e Internacional

São Paulo, 19 oct (EFE).- El español Chris Ramos y el colombiano Rafael Borré lideraron las victorias de Botafogo e Internacional sobre Ceará y Sport Recife, respectivamente, en la vigésima novena jornada del Campeonato Brasileño.

El Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, hijo del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, se impuso a domicilio, por 0-2, al Ceará y puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas sin ver portería.

Ramos, cedido por el Cádiz español, inauguró el marcador en el minuto 39, tras controlar un buen pase filtrado del uruguayo Santiago Rodríguez y definir cruzado ante la salida a medias del portero rival.

El Ceará dominó con claridad durante muchos tramos del encuentro, pero estuvo negado de cara al gol.

En la segunda mitad se repitió el guion, con el cuadro de Léo Condé en busca del empate y los de Davide Ancelotti ordenados atrás y a la espera de una transición rápida.

Así, Vitinho apuró la línea de fondo, Ramos cabeceó al palo y el rebote cayó a los pies del atacante Jeffinho, que puso el definitivo 0-2 en el minuto 78.

Botafogo continúa en la quinta posición de la Liga brasileña, con 46 puntos, seis por debajo de la cuarta plaza que ocupa el Mirassol y da acceso directo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

También este domingo, Internacional, a los mandos del entrenador argentino Ramón Díaz, se impuso en casa, por 2-0, al Sport Recife, hundido en la última posición de la tabla.

Los tres puntos suponen todo un balón de oxígeno para el conjunto colorado, que se aleja de la zona de descenso a la segunda división.

Borré marcó el primero al empujar un pase de Vitinho en el minuto 24.

Sport reaccionó y llegó a desperdiciar varias oportunidades claras hasta que Bruno Henrique, que acababa de salir desde el banquillo, anotó dentro del área pequeña para certificar el triunfo del plantel de Porto Alegre en el minuto 68.

Por otro lado, Mirassol, equipo revelación de la temporada en Brasil y actualmente cuarto, goleó por 3-0 al São Paulo del técnico argentino Hernán Crespo, cada vez más cuestionado.

Y Flamengo venció por 3-2 al Palmeiras en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y alcanzó así al equipo de São Paulo en el liderato, posición que ocupan con 61 puntos cada uno, a menos de dos meses del final del torneo doméstico. EFE

