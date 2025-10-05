The Swiss voice in the world since 1935
El español Rodríguez afirma que la mejoría de Santos se apreciará el próximo año

México, 4 oct (EFE).- El español Francisco Rodríguez, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, aseveró este sábado que su equipo, decimosexto en el torneo Apertura, mejorará a partir del próximo año.

«No pasamos el mejor momento, pero estamos en el camino; no será en este torneo, pero el siguiente vamos a ser el equipo que la afición quiere. De cara a todo lo que se nos viene veo un futuro que promete para regresar a Santos al lugar que se merece», afirmó el técnico tras caer su equipo por 3-0 ante el América.

En la duodécima jornada del Apertura, este sábado el Santos no encontró la manera de tener salida para generar opciones de gol en el juego. El América dominó y anotó por mediación de los uruguayos Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez y de Alan Cervantes.

Rodríguez aplaudió el trabajo de sus jugadores en los primeros 45 minutos, aunque reconoció que les faltó consistencia en el complemento.

«Competimos bien el primer tiempo. Fuimos muy buenos en la marca, pero nos descompusimos en la segunda mitad. De alguna manera es algo normal ante un rival con el potencial que tiene el América, porque ir 2-0 abajo en el segundo tiempo fue demasiado cuesta arriba», subrayó.

El estratega, que ha dirigido a equipos como Almería, Rayo Vallecano, Huesca, entre otros, dijo que desde su llegada, el pasado mayo, Santos Laguna ha mejorado, pero incidió en que necesita más tiempo para que se note.

«Ahora necesitamos sumar el máximo de puntos posibles en los juegos que quedan; debemos ser humildes, es difícil en partidos como éste ante un equipo de primer nivel. No hay que olvidar que estamos en un proceso que inicia y estoy seguro que el semestre que viene vamos a ser mejores», concluyó.

Con la derrota, Santos se quedó en 10 puntos que lo colocan en la decimosexta posición de la competición en la que acumula tres victorias, dos empates y ocho tropiezos.

En la decimotercera jornada del Apertura el equipo dirigido por Rodríguez recibirá al León el próximo 18 de octubre.EFE

as/gb/jpd

