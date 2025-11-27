El español Sergio Canales brilla con los Rayados, vencedores 2-0 del América

Monterrey (México), 26 nov (EFE).- El español Sergio Canales convirtió un gol y puso una asistencia para darle este miércoles a los Rayados de Monterrey un triunfo por 2-0 sobre el América en los cuartos de finales del Apertura del fútbol mexicano.

Canales y Fidel Ambriz anotaron por los Rayados del español Sergio Ramos que mostraron una gran defensa, fueron contundentes a la hora cero y ahora cuentan con todo a favor para pasar a semifinales, lo cual conseguirán si el sábado, en el partido de vuelta de la serie, derrotan al América, empatan o pierden por un gol.

La primera mitad fue de poco fútbol en los primeros 40 minutos, con los cuadros preocupados en no dar ventajas en la defensa.

En el 45+3, Canales remató de zurda desde fuera del área y puso el balón en la red para darle a su equipo una ventaja de 1-0.

La segunda mitad comenzó con un América lleno de vitalidad que salió por el empate y estuvo cerca de conseguirlo en el 57 con un remate del uruguayo Brian Rodríguez, fuera por poco tramo.

Monterrey creó peligro con Gerardo Arteaga en el 70, pero fue un minuto después cuando el equipo del entrenador español Domenec Torrent amplió la diferencia. Canales cobró un tiro de esquina con un centro al área aceptado por Ambriz, anotador de cabeza ante un despiste de la defensa.

A pesar de tener ventaja, los Rayados siguieron con actitud ofensiva y en el 84 dejaron ir el tercer gol; el francés Anthony Martial se confirmó como la decepción de los regios en la campaña al recibir un balón y, con todo a favor, estrellarlo en el poste.

En el 91 América del técnico brasileño André Jardine tuvo su oportunidad más clara de anotación; sin embargo, Erick Sánchez remató por fuera para ratificar la noche negra de las Águilas.

Un par de horas antes el portugués Paulinho anotó un gol para darle al campeón Toluca un triunfo por 1-2 sobre Juárez FC.

Después de que el Juárez tomara ventaja con una diana del colombiano Jesús Murillo, el Toluca dominó y lo confirmó con anotaciones de Antonio Briseño y Paulinho.

Los Diablos se confirmaron como el mejor cuadro del fútbol mexicano a día de hoy y si no ganaron por mayor margen fue por la poca contundencia, sobre todo por la destacada actuación del guardameta Sebastián Jurado.

Este miércoles, en un partido que empezará hoy y terminará en la madrugada de este jueves, hora del centro de México, el Tijuana recibirá al Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa.

Mañana Cruz Azul visitará a las Chivas de Guadalajara.EFE

