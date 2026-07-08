El espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl recibe nueve nominaciones en los premios Emmy

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo de la Super Bowl recibió este miércoles nueve nominaciones en la 78 edición de los Premios Emmy, convirtiéndose en el ‘show’ de la final de este campeonato más nominado de la historia.

La actuación del puertorriqueño está nominada en varias categorías que reconocen a los mejores programas de variedades por su diseño de producción, coreografía, dirección, peinado, diseño de iluminación, dirección musical, mezcla de sonido, dirección técnica y mejor trabajo de cámara. Y además compite por el galardón a mejor especial de variedades en directo.

A esto se suma que el episodio de Saturday Night Live presentado por el artista en octubre de 2025 está nominado a mejor maquillaje en un programa de variedades, no ficción o telerrealidad en esta edición de los Emmy.

En su comentado espectáculo de la Super Bowl, en la que se enfrentaron los Seattle Seahawks con los New England Patriots, Bad Bunny revindicó que América es todo el continente, no solo Estados Unidos, con un despliegue de todas las banderas de la región.

El cantante cerró su concierto al grito de «¡Dios bendiga a América!», con un balón de fútbol americano que decía ‘Together we’re America’ (‘Juntos somos América’) y un desfile con las banderas y nombres de cada país del continente, desde Chile hasta Canadá.

Un show que se ha convertido en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl más nominado de la historia, un récord que ostentaba desde 2017 Lady Gaga, que también fue nominada hoy a un Emmy, por la canción ‘The Dead Dance’, de la serie ‘Miércoles’.

La cantante estadounidense fue una de las artistas invitadas al concierto de Bad Bunny de la Super Bowl, donde interpretó una versión salsa de su tema con Bruno Mars ‘Die With A Smile’ y bailó junto al boricua el tema ‘Baile Inolvidable’.

El puertorriqueño Ricky Martin también fue invitado al espectáculo para cantar una versión acústica de la canción de Bad Bunny ‘Lo Que Le Pasó a Hawái’, en la que compara la gentrificación y el estatus colonial de Puerto Rico con la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos en el siglo XIX.

El anuncio de las nominaciones estuvo a cargo de la actriz Liza Colón-Zayaes, de ascendencia puertorriqueña y conocida especialmente por la serie ‘The Bear’, y el actor y cómico estadounidense Jeff Hiller.

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, y serán transmitidos por la cadena estadounidense NBC. EFE

asg/agf