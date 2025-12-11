El esqueleto del dinosaurio ‘Spike’ se subasta en Londres por 3,9 millones de euros

3 minutos

Londres 11 dic (EFE).- El esqueleto de ‘Spike’, uno de los últimos dinosaurios encontrados, mejores y más completos de estos prehistóricos reptiles descubiertos hasta la fecha, alcanzó este jueves un valor de 3,46 millones de libras (3,95 millones de euros) en una subasta de Christie’s en Londres.

‘Spike’ superó las estimaciones de los expertos y tasadores y salió al mercado con un valor inicial de entre 3 y 5 millones de libras (entre 3,43 y 5,72 millones de euros), pues pocos especímenes se han encontrado de su especie desde el primero que fue descubierto en 1940, según confirmó la casa de subastas en un comunicado.

Encontrado en Dakota del Sur, Estados Unidos, en el año 2022, el raro ejemplar de cenagnátido data de hace unos 68 a 66 millones de años y mantiene más de un centenar de sus huesos bien preservados que permite una clara idea de su apariencia.

La criatura del Cretácico Superior, hace unos 100 a 66 millones de años, forma parte de la familia de los ovirraptorosaurios, plumíferos, relacionados con los famosos «ladrones de huevos», que habitaban la Tierra en el periodo en el que la Pangea comenzó a fragmentarse, ubicados en lo que es ahora Asia y América del Norte.

Bípedo, de casi dos metros de largo, ‘Spike’ contaba con una cola corta y poderosas patas traseras que le permitían llegar a desplazarse a unos 60 kilómetros por hora, más rápido que su coetáneo icónico Tiranosaurios Rex, además de unas poderosas garras para atrapar a sus presas, pastar o defenderse.

Los cenagnátidos tenían, como muestra el esqueleto subastado, picos puntiagudos y su cabeza finalizaba con una gran protuberancia que a posteriori le dio su nombre: ‘Spike’ (punta, en español); y sus largos brazos cubiertos de plumas, una fisiología similar a la de las aves.

La buena preservación de ‘Spike’ conecta el continuo evolutivo entre dinosaurios y las aves, lo que refuerza las teorías paleontológicas sobre su ascendencia aviar.

Negocio jurásico

La subasta de esqueletos y fósiles de estas prehistóricas criaturas abre un nicho en el coleccionismo, donde las manos privadas, museos y el mundo científico se citan para su adquisición.

El pasado año, la misma casa de subasta, Christie’s, vendió al mejor postor tres ejemplares de dinosaurios de la época del Jurásico (200 a 145 millones de años) por un montante de 12,4 millones de libras (14,2 millones de euros).

Este verano, en Nueva York, el esqueleto de un Ceratosaurus nasicornis de 150 millones de años llegó a cotizar los 30,5 millones de dólares (26 millones de euros), aproximándose al máximo registrado.

El récord de los fósiles de estos extintos animales lo posee ‘Apex’, el esqueleto de un estegosaurio de hace 150 millones de años, vendido por 44,6 millones de dólares (38,3 millones de euros) en julio de 2024 en Sotheby’s en Nueva York. EFE

ggs/rb/ads

(vídeo) (foto)