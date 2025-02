El estado de salud del papa Francisco permanece «crítico pero estable»

El estado de salud del papa Francisco, que padece una doble neumonía, «sigue siendo crítico pero estable», anunció el Vaticano el martes por la noche, en el 12º día de su hospitalización, subrayando que el pontífice, de 88 años, había trabajado durante el día.

El estado clínico del Santo Padre sigue siendo crítico pero estable», indicó la Santa Sede en un breve comunicado, en el que agregó que «el pronóstico permanece reservado».

La salud de Jorge Bergoglio preocupa en todo el mundo pero el Vaticano precisó que el jesuita permanece activo: «Por la mañana, después de recibir la eucaristía, reanudó su trabajo».

Además, se sometió a un «TAC [tomografía computarizada] de control programado para el monitoreo radiológico de la neumonía bilateral», una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal.

El Vaticano había anunciado mas temprano que el papa había recibido el lunes la visita del secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, y del arzobispo Edgar Peña Parra, respectivamente números dos y tres de la Santa Sede.

Durante esta visita, la primera desde su ingreso en el hospital Gemelli de Roma, Francisco autorizó la canonización de dos laicos, de Venezuela e Italia, y convocó un consistorio -asamblea de cardenales-, cuya fecha no precisó.

José Gregorio Hernández Cisneros, conocido como el ‘Médico de los pobres’ (1864-1919), fue beatificado el 30 de abril de 2021 en Caracas y ahora se convertirá en el primer santo de Venezuela.

– Video desde Gaza –

Una fuente del Vaticano había indicado el lunes que Francisco podía levantarse y alimentarse con normalidad, y que se encontraba con buen estado de ánimo. Según la Santa Sede, incluso llamó a la parroquia de Gaza el lunes, como lo ha hecho desde el comienzo de la guerra.

«Todo el mundo está rezando por usted y le está muy agradecido y todos le deseamos su salud», afirmó el cura de la parroquia Sagrada Familia de Gaza, Gabriel Romanelli, rodeado de fieles, en un video publicado por Vatican News.

Por otra parte, la Oficina de Prensa del Vaticano desmintió una información publicada por el semanario francés Paris Match, según la cual el papa sería trasladado próximamente a otro hospital de la isla Tiberina, en Roma.

El martes por la tarde, pese a la lluvia, cientos de fieles se congregaron de nuevo en la plaza de San Pedro para rezar para que el papa se recupere, tras una oración similar celebrada la víspera en presencia de una treintena de cardenales.

La escena recordaba a las concentraciones que hubo antes de que se muriera Juan Pablo II, en 2005, pero el cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, quien coordinó el Consejo de Cardenales del papa, señaló que «aún no es momento para que él se vaya al cielo».

«Es alguien que no retrocede ante las dificultades, no se desanima, no se paraliza y no deja de avanzar», dijo al diario La Repubblica.

La iglesia de la comunidad argentina de Roma acogerá también este martes una misa de apoyo a su compatriota Jorge Bergoglio, y fieles de origen vietnamita se congregaron el martes frente al hospital Gemelli, rezando y cantando, observó AFPTV.

– Conjeturas –

Dirigentes del mundo entero han enviado mensajes de aliento al papa.

«La situación es muy grave, pero le deseamos la recuperación», declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que su homólogo francés, Emmanuel Macron, le deseó una «pronta recuperación».

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo el lunes que había enviado al papa una carta «expresándole toda nuestra admiración», y describió a Francisco como «un líder ético de la humanidad (…) amado por todas las religiones».

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, está causando gran preocupación por los problemas previos que han debilitado la salud del papa en los últimos años. Entre otras cosas, se ha sometido a operaciones en el colon y el abdomen y ha tenido dificultades para caminar.

La hospitalización del Papa, líder espiritual de 1.400 millones de católicos y Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, ha reabierto las interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones. El derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

También reavivó las especulaciones sobre la posibilidad de que Francisco renuncie, aunque ha dicho varias veces que ese momento aún no ha llegado.

