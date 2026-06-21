El Estado Islámico reivindica un ataque en el norte de Siria que mató a dos militares

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El Cairo, 21 jun (EFE).- El grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha reivindicado un ataque lanzado ayer, sábado, en el norte de Siria, que mató a dos efectivos del Ejército sirio, en medio de una serie de atentados en el país.

«Los soldados del ‘califato’ atacaron con ametralladoras a dos efectivos del Ejército sirio apostados en la aldea de Tahna, cerca de Manbech, lo que provocó su muerte», dijo en las últimas horas la organización, en un escueto comunicado publicado en sus canales oficiales.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa sirio, dos soldados murieron este sábado en un «cobarde» ataque perpetrado por «asaltantes no identificados» al noreste de la provincia de Alepo, en el norte de Siria.

El pasado 11 de mayo, otros dos soldados sirios perecieron en un ataque contra un autobús militar en las afueras de Al Hasakah, en el noreste del país árabe.

La acción del sábado se produjo en medio de una serie de ataques reivindicados por el EI -que ocupó durante años amplias partes de Siria hasta 2019- desde febrero en contra del Gobierno de Ahmed al Sharaa, al que tildan de «apóstata» por haber transicionado de ser el líder de la rama de Al Qaeda en Siria a ser el presidente que tiene relaciones con gobiernos occidentales. EFE

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