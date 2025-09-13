El Estado Mayor ucraniano asegura que la situación en Kúpiansk está bajo control

2 minutos

Berlín, 13 sep (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró este sábado que la situación en Kúpiansk, en la región de Járkov, y sus alrededores, así como el gasoducto utilizado por las fuerzas rusas para tratar de infiltrarse en la ciudad, están bajo control.

«La situación en la ciudad de Kúpiansk y sus alrededores está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania», precisó en un comunicado publicado en redes sociales, en el que agregó que, «al mismo tiempo, el enemigo sigue intentando acumular fuerzas en las afueras del norte de la localidad».

Afirmó, además, que «la salida del gasoducto que el enemigo utilizó para trasladar personal militar a Kúpiansk está bajo el control de los defensores ucranianos» y puntualizó que la tubería «no conduce directamente a la ciudad».

Además, el Estado Mayor informó que hay varias tuberías en la zona de Kúpiansk, que «tres de las cuatro líneas ya están dañadas e inundadas y la salida de la cuarta está bajo el control de las fuerzas de defensa».

Según el comunicado, en la ciudad se está llevando a cabo una operación antisabotaje y, en los alrededores, acciones de búsqueda y ataque.

El Estado Mayor indicó asimismo que desde el inicio de la operación, hace dos semanas, las bajas rusas ascienden a 395 y añadió que «además, el personal del enemigo cae prisionero, lo que aumenta el fondo de intercambio y proporciona testimonios que se utilizarán contra los ocupantes».

«La operación defensiva en el frente de Kúpiansk continúa. Nuestras unidades están tomando las medidas necesarias para reforzar la resistencia de la defensa y eliminar al enemigo», agregó.

La plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState había informado previamente de que las fuerzas rusas habían utilizado por tercera vez tuberías para infiltrar a sus grupos.

«Las entradas del ducto se encuentran en la zona de Limán Pershi. Para desplazarse por la tubería se utilizan camillas con ruedas especialmente diseñadas, así como patinetes eléctricos, cuando la altura lo permite», explicó.

Agregó que la ruta hasta las afueras de Kúpiansk dura unos cuatro días, por lo que han habilitado lugares especiales para descansar y almacenar provisiones a lo largo del camino.

«De esta manera, grupos organizados del enemigo llegan sin bajas importantes hasta Radkivka y continúan luego hacia el sur al bosque que controlan. Después se dispersan en Kúpiansk y llegan hasta la vía férrea», precisaron los analistas. EFE

egw/psh