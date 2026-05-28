El Estado Mayor ucraniano confirma otro ataque a la refinería rusa de Tuapsé

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Kiev, 28 may (EFE).- El Estado Mayor ucraniano confirmó este jueves un nuevo ataque de las fuerzas de Kiev contra la refinería de la ciudad de Tuapsé, en la región de Krasnodar del sur de Rusia.

El ataque tuvo lugar durante la madrugada del miércoles y provocó un incendio en el perímetro de la infraestructura, una de las más castigadas en las últimas semanas por los drones de larga distancia ucranianos.

Según el Estado Mayor ucraniano, la refinería es una de las más grandes del sur de Rusia y procesa al año unas 12 millones de toneladas de petróleo. La refinería de Tuapsé es una de las que abastece a las tropas rusas que luchan en Ucrania, agrega el Estado Mayor en su comunicado.

Además, la nota informa de un ataque con misiles británicos Storm Shadow contra sistemas de reconocimiento de las Fuerzas Aeroespaciales rusas en Voronezh, Taganrog y en la península ocupada de Crimea.

Las fuerzas ucranianas también alcanzaron en sus últimos ataques dos puestos de mando rusos en la Lugansk ocupada y un taller de producción de drones en la zona ocupada de la región ucraniana de Zaporiyia, entre otros objetivos. EFE

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