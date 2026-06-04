El estanque de Lincoln en Washington vuelve a tener agua tras la remodelación de Trump

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Washington, 4 jun (EFE).- El estanque reflectante de Washington, a los pies del Monumento a Lincoln, volvió a llenarse de agua este jueves tras las obras de remodelación impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La intervención, uno de los proyectos estrella de Trump para hacer la capital «segura y hermosa de nuevo», incluyó el repintado del fondo en un tono azul inspirado en la bandera estadounidense y la reparación del sistema de cañerías.

El coste de las obras ascendió a unos 13,1 millones de dólares, muy por encima de la estimación inicial de alrededor de 1,8 millones, según el diario The New York Times.

Trump ha promocionado activamente la reforma del estanque, que decidió impulsar al considerarlo sucio.

El mes pasado incluso recorrió el recinto, entonces drenado, a bordo de su vehículo oficial para supervisar los trabajos.

La remodelación forma parte de una serie de iniciativas con las que el exmagnate inmobiliario busca dejar su huella en la capital, entre ellas la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca y de un arco de triunfo para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El estanque reflectante es una lámina rectangular de más de 600 metros de longitud situada a los pies del Monumento a Lincoln, en la que se refleja el obelisco dedicado a George Washington.

Este espacio ha sido escenario de momentos históricos, como el discurso ‘Tengo un sueño’ de Martin Luther King en 1963, y aparece en una de las escenas más emblemáticas de la película ‘Forrest Gump’ (1994). EFE

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