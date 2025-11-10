El euro, alrededor de 1,1550 dólares tras avances en la reapertura de Administración EEUU

Fráncfort (Alemania), 10 nov (EFE).- El euro permaneció hoy por debajo del nivel de los 1,16 dólares, en una banda de fluctuación estrecha alrededor de 1,1550 dólares, después de estabilizarse debido a los avances para que concluya el cierre de la Administración estadounidense.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1551 dólares, frente a los 1,1581 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1571 dólares.

Varios senadores demócratas alcanzaron un acuerdo con los republicanos para poner fin a 40 días del cierre del Gobierno federal y permitir pagar a los funcionarios y a agencias hasta el 30 de enero.

El nuevo proyecto de ley debe ser votado en el pleno del Senado y obtener el aval de la Cámara de Representantes.

La confianza de los inversores en la zona del euro (índice Sentix) bajó en noviembre.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, reiteró en una entrevista con el diario portugués «Diário de Notícias», publicada este lunes, que el nivel actual de los tipos de interés es apropiado en el 2 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1543 y 1,1582 dólares. EFE

