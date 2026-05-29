El euro, alrededor de 1,1650 dólares ante avances en el diálogo sobre la guerra en Irán

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Fráncfort (Alemania), 29 may (EFE).- El euro subió y se cambió este viernes alrededor de los 1,1650 dólares ante las noticias de avances en la negociación para poner fin al conflicto en Irán.

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1665 dólares, frente a los 1,1645 en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1644 dólares.

Posibles avances en un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán apoyan las compras de activos de más riesgo.

La Casa Blanca anunció el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán que está pendiente de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque Teherán niega haber cerrado un trato.

En Alemania, la inflación bajó en mayo hasta el 2,7 % interanual (2,9 % en abril) en parte debido a la bajada de los impuestos sobre hidrocarburos del gasóleo y la gasolina del Gobierno alemán.

La economía de Francia se contrajo un 0,1 % en el primer trimestre, frente al trimestre anterior, y su inflación subió en mayo hasta el 2,8 % interanual (2,5 % en abril).

La inflación subió en España en mayo hasta el 3,6 % interanual (3,5 % en abril) y en Italia hasta el 3,3 % (2,8 % en abril).

Los mercados financieros han descontado que el BCE subirá este año los tipos de interés dos veces, la primera en junio, porque estas cifras de inflación se alejan de su objetivo del 2 % a medio plazo, de modo que incrementará el precio del dinero por primera vez desde 2023.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1625 y 1,1665 dólares. EFE

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