El euro, estable sobre 1,16 dólares tras datos positivos de la eurozona

Fráncfort (Alemania), 14 nov (EFE).- El euro se cambió hoy estable, por encima del nivel de los 1,16 dólares, tras la publicación de las cifras del crecimiento de los países de la eurozona en el tercer trimestre.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1612 dólares, frente a los 1,1641 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1648 dólares.

La economía de la zona del euro creció en el tercer trimestre un 0,2 % respecto al trimestre anterior y un 1,4 % interanual.

Pero estas cifras no lograron dar impulsos a la cotización del euro.

Varios miembros de la Reserva Federal (Fed) se han mostrado más preocupados por la inflación que por el debilitamiento del mercado laboral en EEUU y por ello más bien en contra de bajar los tipos de interés de nuevo en diciembre, entre ellos el presidente del Banco de la Fed de St. Louis, Alberto Mussalem, y la presidenta del Banco de la Fed de Cleveland, Beth Hammack.

Estos comentarios frenaron la depreciación del billete verde.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1609 y 1,1653 dólares. EFE

