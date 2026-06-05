El euro acaba la semana en 1,1556 dólares tras caída del PIB en eurozona

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Berlín, 5 jun (EFE).- El euro terminó la semana a la baja, con una caída del 0,50 % hasta los 1,1556 dólares, en una jornada en la que trascendió que el PIB de la eurozona cayó un 0,2 % en los primeros tres meses del año.

El euro se cambiaba este viernes hacia las 15.00 horas GMT a 1,1556 dólares, por debajo de los 1,1630 dólares de la víspera.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo el cambio de referencia del euro en 1,1640 dolares, valor idéntico al de la víspera y situado por encima de los 1,1614 dólares fijados el miércoles.

Durante la semana que concluye, el euro superó y cayó por debajo de la barrera de los 1,16 dólares, pendiente de la evolución de la guerra en Irán que desestabiliza Oriente Medio y mantiene al alza los precios del petróleo, pues el brent, el crudo de referencia de Europa, subía este viernes un 0,41 %, hasta los 95,42 dólares.

Eurostat indicó este viernes que el producto interior bruto (PIB) de la eurozona se contrajo un 0,2 % en el primer trimestre del año en comparación con el anterior, frente a la expansión del 0,1 % estimada previamente por la agencia estadística europea, que ha actualizado su cálculo tras la revisión del dato de la economía irlandesa.

En concreto, el PIB de Irlanda se contrajo un 12,1 % entre enero y marzo en lugar del 2 % estimado inicialmente, lo que ha llevado a la oficina de estadística comunitaria a revisar a la baja el desempeño de esta economía de la zona del euro, que finalmente no logró crecer en el arranque del año.

En este contexto, el billete verde se mostró más fuerte frente al euro que la víspera.

Además, en Estados Unidos se publicaron en esta jornada de los datos de empleo para mayo y el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) informó de que la tasa de paro se mantuvo sin cambios en el 4,3 %.

Según el BLS, en mayo se crearon en Estados Unidos 172.000 puestos de trabajo, un dato está por encima de los pronósticos de los expertos, que estimaban una creación de unos 85.000 empleos. EFE

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