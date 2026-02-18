El euro apenas reacciona a los rumores de que Lagarde dejará el BCE anticipadamente

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 18 feb (EFE).- El euro apenas reaccionó este miércoles a los rumores de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, va a terminar su cargo antes de que concluya su mandato.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1820 dólares, frente a los 1,1807 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1845 dólares.

Los pedidos de bienes duraderos bajaron en Estados Unidos en diciembre un 1,4 % respecto al mes anterior, menos de lo esperado, y la producción industrial subió en enero un 0,7 %, la mayor subida desde hace casi un año y más de lo esperado.

Estas cifras apoyaron al dólar, mientras el euro ya estaba a la defensiva tras los rumores sobre que Lagarde, quien se incorporó al BCE en noviembre de 2019 procedente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quiere dejar el cargo antes de las elecciones presidenciales francesas de abril del próximo año, según el periódico británico económico «Financial Times».

«La presidenta Lagarde está completamente centrada en su misión y no ha tomado ninguna decisión sobre el fin de su mandato», dijo a EFE una portavoz del BCE.

«Las especulaciones sobre una posible salida anticipada llevan tiempo circulando. El Financial Times sugiere que Lagarde querría que su sucesor estuviera designado antes de las elecciones presidenciales francesas de 2027, un motivo plausible que pone de relieve los riesgos más amplios que ese proceso electoral podría generar para las instituciones europeas», comentó el economista jefe de Allianz Global Investors, Christian Schulz.

El euro tampoco reaccionó después de que el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijera que el BCE ha ganado la batalla contra la inflación y que la inflación no es demasiado baja en Francia.

La inflación francesa está por debajo de lo esperado por factores temporales, según Villeroy de Galhau, que va a dejar el Banco de Francia antes del fin del mandato dijo que la decisión es personal.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1812 y 1,1854 dólares. EFE

aia/psh