El euro apenas se mueve antes de la decisión de la Fed

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 29 oct (EFE).- El euro se cambió este miércoles alrededor de los 1,1650 dólares antes de que la Reserva Federal (Fed) comunicara su decisión sobre los tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1660 dólares, frente a los 1,1661 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1636 dólares.

El euro se cambia en una banda de fluctuación muy estrecha frente al dólar a la espera de que la Fed comunique hoy su decisión.

Los inversores prevén que la Fed recortará sus tipos de interés de forma moderada, hasta un rango entre el 3,75 % y el 4 %, pero evitaron tomar posiciones antes de que el presidente, Jerome Powell, dé señales de si va a bajarlos más en diciembre como esperan lo mercados.

Sin embargo, el BCE mantendrá el jueves las tasas de interés a los depósitos bancarios en el 2 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1619 y 1,1660 dólares. EFE

