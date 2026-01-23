El euro apenas se mueve de los 1,1725 dólares tras los datos de EEUU y de la eurozona

Fráncfort (Alemania), 23 ene (EFE).- El euro apenas se movió y se cambió alrededor de los 1,1725 dólares después de la publicación de datos de la economía estadounidense y de la actividad económica de la eurozona en enero .

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1756 dólares, frente a los 1,1730 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1742 dólares.

El índice de la actividad económica, de los sectores manufacturero y de servicios, subió en Estados Unidos en enero hasta 52,8 puntos (52,7 puntos en diciembre) según datos de S&P Global.

La confianza del consumidor subió en Estados Unidos en enero hasta el máximo desde agosto, según datos de la Universidad de Michigan.

Anteriormente el euro apenas reaccionó a las cifras de la actividad económica de la eurozona.

El flash del índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores manufacturero y de servicios, se mantuvo en enero en 51,5 puntos (51,5 puntos en diciembre), por lo que el ritmo de crecimiento no ha registrado cambios, según S&P Global.

La producción manufacturera creció de nuevo en enero, pero el crecimiento de la actividad del sector servicios se mantuvo.

El factor que limitó el ritmo de expansión en general en enero fue una reducción de la actividad empresarial en Francia, después de que las empresas de servicios cayeran en territorio de contracción ante las dificultades políticas para fijar el presupuesto definitivo para 2026.

La inflación en el sector servicios de la zona del euro, que el BCE sigue especialmente de cerca, ha aumentado significativamente en el caso de los precios de venta.

La inflación de los costes de los insumos también sigue siendo un problema.

«Es probable que los miembros del BCE lo tomen como una confirmación de su decisión de mantener los tipos de interés», comenta el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

Algunos miembros incluso pueden argumentar que el siguiente movimiento debería ser hacia arriba en lugar de hacia abajo, añade de la Rubia.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1728 y 1,1756 dólares. EFE

