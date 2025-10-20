El euro apenas se mueve y fluctúa alrededor de 1,1650 dólares

Fráncfort (Alemania), 20 oct (EFE).- El euro apenas se movió hoy y se cambió en una banda de fluctuación estrecha alrededor de 1,1650 dólares, pese a que la agencia de medición de riesgo S&P rebajara la calificación crediticia de Francia a A+ (notable alto) desde AA- (sobresaliente bajo).

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1660 dólares, frente a los 1,1669 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1655 dólares.

El euro ignoró la rebaja de la calificación crediticia de Francia, que ha reducido algo el apetito por el riesgo.

No obstante, las señales de una distensión en la guerra comercial entre EEUU y China han calmado a los mercados.

También ha disminuido la preocupación por la situación de los bancos regionales en EEUU debido a unos préstamos incobrables y acusaciones de fraude a fondos inmobiliarios.

El Índice de Precios de Producción alemán se contrajo aún más en septiembre.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1645 y 1,1676 dólares. EFE

