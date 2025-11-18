El euro apenas se mueve y sigue alrededor de 1,16 dólares

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 18 nov (EFE).- El euro apenas se movió y se cambió este martes en una banda de fluctuación estrecha alrededor del nivel de los 1,16 dólares porque la aversión al riesgo fortalece al billete verde.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1601 dólares, frente a los 1,1589 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1590 dólares.

El sector privado estadounidense perdió 2.500 empleos semanales, en las últimas cuatro semanas antes del 1 de noviembre, según datos de ADP, que muestran un debilitamiento del mercado laboral estadounidense y presionan a la Reserva Federal (Fed) para que baje los tipos de interés.

Los pedidos a las fábrica subieron en EE.UU. un 1,4 % en agosto, como esperaban los analistas.

Los mercados prestan más atención a estos datos debido a que no se han publicado algunos datos oficiales durante el cierre de la Administración estadounidense.

La actividad del sector manufacturero de la región de Nueva York mejoró en noviembre al nivel más alto en casi un año.

El 45 % de los inversores considera que el dólar está sobrevalorado, según una encuesta que Bank of America realizó en noviembre a gestores de fondos (50 % en octubre).

Un 13 % de los inversores considera que el euro está infravalorado (17 % en octubre).

Los inversores prevén que el euro se cambiará a finales de 2026 en un rango entre 1,10 y 1,20 dólares, añade Bank of America.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1580 y 1,1607 dólares. EFE

aia/rcf