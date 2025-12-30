El euro baja en el penúltimo día del año a 1,1750 dólares tras caer un 0,18 %

Berlín, 30 dic (EFE).- El euro se cambiaba a 1,1750 dólares este martes, en la penúltima jornada del año, en la que perdió un 0,18 % de su valor frente al billete verde.

El euro se cambiaba a 1,1750 dólares hacia las 16.00 GMT, frente a los 1,1771 dólares de la jornada anterior.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1757 dólares.

La ligera caída del euro experimentada este martes se produce en una jornada en la que el Tesoro francés informó de que prevé emitir 310.000 millones de euros de deuda a medio y largo plazo durante el año próximo.

Dicha cantidad supone un nuevo récord, aunque ese montante se podrá ajustar en caso de que sea necesario en función de la ley de presupuestos para 2026, que no ha podido ser aprobada hasta hora.

En un comunicado publicado este martes, la Agencia Francia Tesoro (AFT) indica que esa es la cantidad fijada por el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, para su programa durante el próximo ejercicio y explica que «ajustará sus emisiones para responder a la demanda y garantizar la liquidez» de sus valores.

La pérdida mínima frente al billete verde de este martes no opaca que la moneda comunitaria va camino de cerrar un año 2025 marcado por una notable revalorización, después de haber tocado un fondo de 1,0198 dólares el pasado 13 de enero.

Tras alcanzar ese valor, en un inicio de año convulso por, entre otras cosas, los efectos de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el euro se ha revalorizado hasta los 1,1752 dólares de este martes.

Frente al dólar, el valor máximo del euro llegó en septiembre, pues el día 17 de ese mes el euro llegó a cotizar a 1.1837 dólares. EFE

