El euro baja tras la dimisión del primer ministro de Francia

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 6 oct (EFE).- El euro bajó este lunes y se cambió por debajo de 1,17 dólares tras la sorprendente y rápida dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 GMT a 1,1708 dólares, frente a los 1,1740 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro 1,1678 dólares.

Lecornu manifestó este lunes que «no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones» para gobernar, en una declaración pública para explicar las razones que le han llevado a renunciar al puesto pocas horas después de nombrar su gabinete.

La prima de riesgo de Francia subió con fuerza y la rentabilidad de su deuda soberana a diez años se acercó al 3,6 %.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, enfatizó este lunes en una conferencia en Fráncfort que la entidad tomará las decisiones sobre los tipos de interés en cada reunión según sean los datos económicos que llegan.

La facturación del comercio minorista de la zona del euro subió en agosto un 0,1 % respecto al mes anterior y un 1 % interanual.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1653 y 1,1731 dólares. EFE

