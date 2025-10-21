El euro cae a 1,16 dólares ante expectativas de acuerdo comercial entre EEUU y China

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 21 oct (EFE).- El euro bajó hoy, por tercer día consecutivo, hasta el nivel de 1,16 dólares, ante la disminución del temor por la guerra comercial entre EEUU y China y las expectativas de que lleguen a un acuerdo comercial.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,16 dólares, frente a los 1,1660 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1607 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que espera firmar un acuerdo comercial con su homólogo chino, Xi Jinping, la próxima semana en Corea del Sur.

Los mercados también prevén que el cierre del Gobierno federal estadounidense concluya esta semana, por lo que se publicarán cifras importantes para la Reserva Federal (Fed), que probablemente bajará sus tipos de interés de forma moderada la próxima semana.

Las tensiones comerciales de EE.UU. y el cierre del Gobierno estadounidense han lastrado recientemente la cotización del dólar.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1600 y 1,1655 dólares. EFE

