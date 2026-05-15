El euro cae a 1,1629 dólares tras otra semana sin acuerdos sobre la guerra de Irán

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Berlín, 15 may (EFE).- El euro se mantuvo a la baja este viernes, una jornada en la que se depreció un 0,35 %, hasta los 1,1629 dólares, lastrado por la falta de acuerdos sobre la guerra de Irán y de perspectivas para que se reabra el estrecho de Ormuz mientras el precio del petróleo sigue al alza.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1629 dólares, frente a los 1,1680 dólares de la víspera.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio de referencia del euro en 1.1628 dólares, por debajo de los 1,1702 de la víspera.

El euro se vio lastrado el último día de la semana por la situación geopolítica, marcada por el estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra de Irán y sin que se produzca la reapertura del estrecho de Ormuz.

Por ese paso estratégico se estima que circulaba un 25 % del flujo de hidrocarburos del mercado mundial antes comenzar los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán en Oriente Medio.

El precio del barril de brent, el de referencia en Europa, llegó a superar este viernes ampliamente los 100 dólares y la moneda única volvió a perder valor frente al billete verde.

El precio del crudo brent subió incluso este viernes más del 3 % y cotizó por encima de los 109 dólares el barril.

A las 8.30 GMT, el barril de petróleo brent para entrega en julio subía al 3,41 %, hasta los 109,31 dólares en el mercado de futuros de Londres.

El lunes pasado, el euro había subido hasta rozar los 1,18 dólares, pero desde entonces la bajada frente al dolar ha sido una constante hasta los 1,1629 dólares de este viernes. EFE

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