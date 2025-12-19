El euro cae a 1,17 dólares ante los problemas presupuestarios de Francia

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 19 dic (EFE).- El euro cayó este viernes de nuevo al nivel de los 1,17 dólares, ante los problemas de las finanzas públicas de Francia, que no aprobará el presupuesto antes de fin de año.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1720 dólares, frente a los 1,1738 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1712 dólares.

La confianza del consumidor subió en Estados Unidos en diciembre 1,9 puntos, hasta 52,9 puntos, según datos de la Universidad de Michigan.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reconoció este viernes que no podrá adoptar los presupuestos generales del Estado antes de final de año, después de que en apenas unos minutos fracasaran las negociaciones en la comisión mixta entre senadores y diputados reunidas a primera hora de la mañana.

El euro apenas se movió porque los inversores no tienen mucho interés en comprar euros.

No obstante, la decisión del BCE de mantener las tasas en el 2 % y las revisiones al alza del crecimiento y la inflación de 2026 respaldan al euro porque probablemente dejará inalterado el precio del dinero en ese nivel durante algún tiempo y después lo subirá.

El BCE publicó este viernes unos datos que muestran que las presiones salariales subirán en 2026, según reflejan los acuerdos salariales firmados hasta finales de noviembre de este año.

El crecimiento salarial negociado en los convenios colectivos será del 2 % en el primer trimestre de 2026, remontará hasta el 2,1 % en el segundo trimestre, llegará al 2,5 % en el tercer trimestre y al 2,7 % en el cuarto trimestre del próximo año.

El crecimiento salarial negociado, que el BCE tiene muy en cuenta al decidir su política monetaria debido a su repercusión en la inflación, se ha reducido en 2025 progresivamente.

La decisión de los líderes de la Unión Europea (UE) de financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario sin usar los activos rusos inmovilizados por las sanciones es buena para el euro, considera el analista de ING Chris Turner.

Esta deuda, que se considerará un activo de renta fija seguro, debería encontrar inversores dispuestos a comprar, prevé Turner.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1703 y 1,1737 dólares. EFE

