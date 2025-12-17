El euro cae a 1,17 dólares tras la bajada de la confianza empresarial en Alemania

Fráncfort (Alemania), 17 dic (EFE).- El euro cayó este miércoles de nuevo a 1,17 dólares, después de haber superado los 1,18 dólares el martes, tras la bajada de la confianza empresarial en Alemania debido al aumento del pesimismo.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1756 dólares, frente a los 1,1776 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1722 dólares.

La confianza empresarial bajó en diciembre en Alemania por segundo mes consecutivo debido a que las empresas son más pesimistas respecto al primer semestre de 2026, según el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo).

Los mercados apenas prevén que el BCE volverá a bajar de nuevo sus tipos de interés en este ciclo bajista y ya descuentan que la próxima decisión será una subida.

La inflación general se mantuvo en la zona del euro en noviembre en el 2,1 % como en octubre, por lo que se sitúa muy cerca del objetivo del BCE, que es una tasa del 2 % a medio plazo.

La política monetaria del BCE respalda al euro, mientras que la de la Reserva Federal (Fed) debilita al dólar porque probablemente bajará más sus tipos de interés.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1704 y 1,1758 dólares. EFE

