El euro cae al mínimo desde hace un mes frente al dólar debido a la crisis en Francia

Fráncfort (Alemania), 8 oct (EFE).- El euro bajó este miércoles hasta el nivel de los 1,16 dólares, mínimo desde hace un mes, presionado por la crisis política y presupuestaria en Francia y la aversión al riesgo debido al cierre del Gobierno en EEUU.

El euro se cambiaba a 1,1630 dólares en las primeras horas de la negociación europea del mercado de divisas, frente a los 1,1657 dólares en las últimas horas de la jornada anterior.

La moneda única se deprecia por tercera jornada consecutiva, aunque ahora el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral.

Tras reunirse con diferentes formaciones, de centro y de derecha y antes de hacerlo este miércoles con la izquierda, Lecornu aseguró que hay «una voluntad de tener para Francia un presupuesto antes del 31 de diciembre», esencial para la estabilidad del país.

El cierre de Gobierno federal en EEUU también ha desencadenado la aversión al riesgo en los mercados y aumentado la demanda de activos considerados tradicionalmente seguros como el dólar.

La moneda única se cambiaba en una banda de fluctuación entre 1,1607 y 1,1653 dólares. EFE

aia/alf