El euro cae ante el aumento de las tensiones entre EEUU e Irán

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Fráncfort (Alemania), 26 may (EFE).- El euro bajó este martes y se cambió alrededor de los 1,1625 dólares ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras varios miembros del Banco Central Europeo (BCE) respaldan una subida en junio de los tipos de interés en la zona del euro.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1626 dólares, frente a los 1,1647 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1634 dólares.

Los nuevos ataques estadounidenses a objetivos militares en el sur de Irán han reducido las expectativas de que la guerra vaya a terminar pronto y el apetito por el riesgo de los inversores.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó en redes sociales este martes que «Estados Unidos no solo ya no dispondrá de un refugio seguro para sus fechorías y para establecer bases militares en la región, sino que, día a día, se aleja más de su antigua posición».

Los precios del petróleo subieron porque se descarta que Irán vaya a abrir el estrecho de Ormuz pronto.

El euro apenas se apreció pese a comentarios de miembros del comité ejecutivo del BCE a favor de subir los tipos de interés en junio.

«No creo que el mercado necesite algún tipo de orientación adicional de nuestra parte», dijo el economista jefe del BCE, Philip Lane, en una entrevista con la agencia económica japonesa Nikkei, publicada este martes, al ser preguntado por las expectativas del mercado de un incremento de las tasas de interés en junio.

La alemana Isabel Schnabel, también miembro del comité ejecutivo del BCE, consideró necesario subir en junio los tipos de interés en la zona del euro, que actualmente están en el 2 %.

Schnabel también advirtió del aumento de las expectativas de inflación a medio plazo.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1618 y 1,1645 dólares. EFE

aia/psh