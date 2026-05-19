El euro cae ante la incertidumbre y los elevados precios del petróleo

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Fráncfort (Alemania), 19 may (EFE).- El euro bajó hoy por debajo del nivel de 1,16 dólares ante la incertidumbre y los elevados precios del petróleo, que pueden crear presiones inflacionistas y lastrar el crecimiento económico de la eurozona.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,16 dólares, frente a los 1,1644 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1620 dólares.

La incertidumbre sobre la guerra en Irán beneficia al dólar como activo seguro.

Las evolución de las negociaciones entre EEUU e Irán será un factor determinante de los tipos de cambio las próximas jornadas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que paró un ataque militar contra Irán previsto para el martes a petición de los líderes de Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos porque negocian en serio con Teherán.

Aunque algunos representantes de esos países del Golfo dijeron al diario estadounidense «Wall Street Journal» que desconocían ese plan de ataque de EEUU contra Irán.

La analista de divisas de Commerzbank Antje Praefcke se pregunta si Trump realmente prevé un ataque a Irán a final de la semana o si estas amenazas son una maniobra para aumentar la presión en las negociaciones diplomáticas y alcanzar una solución.

«Sólo el presidente estadounidense sabe si nos tenemos que hacer a la idea de una nueva escalada en el conflicto. Como suele ocurrir, sólo puedo recomendar seguir de cerca las noticias», comenta Praefcke.

El precio del petróleo bajó tras las declaraciones de Trump pero sigue en niveles muy elevados.

El barril de crudo Brent de referencia en Europa supera los 110 dólares.

El gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, consideró que un aumento moderado de los tipos de interés podría moderar la inflación sin causar daños económicos.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1595 y 1,1654 dólares. EFE

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