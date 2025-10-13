El euro cae debido a la aversión al riesgo por las disputas comerciales

Fráncfort (Alemania), 13 oct (EFE).- El euro bajó hoy de nuevo por debajo de 1,16 dólares debido a la aversión al riesgo ante la escalada de las disputas comerciales entre EEUU y China y la crisis política en Francia.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1565 dólares, frente a los 1,1573 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro 1,1569 dólares.

Las relaciones comerciales entre EEUU y China vuelven a entrar en un periodo de tensión debido a las discrepancias entre ambas potencias en torno a las tierras raras y a determinados productos tecnológicos.

El dólar se depreció el viernes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara de nuevo a China con aranceles del cien por cien a partir del 1 de noviembre, pero volvió a recuperar posiciones después de que Trump sugiriera en redes sociales que los aranceles adicionales no entrarían en vigor.

Los inversores optaron por la cautela ante las dudas de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, vaya a lograr sacar adelante un nuevo gobierno, porque la extrema derecha de Marine Le Pen y los izquierdistas de Jean-Luc Mélenchon avisan de que van a presentar sendas mociones de censura.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación muy estrecha entre 1,1561 y 1,1629 dólares. EFE

