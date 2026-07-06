El euro cae frente al dólar pese a los datos económicos positivos en la eurozona

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Fráncfort (Alemania), 6 jul (EFE).- El euro bajó este lunes y se cambió algo por encima de los 1,14 dólares debido a la cautela de los inversores y pese a la publicación de datos económicos positivos de la eurozona.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1413 dólares, frente a los 1,1444 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1415 dólares.

La actividad económica del sector servicios de EE. UU. empeoró un poco en junio, pero sigue en el terreno de expansión, según cifras de Institute for Supply Management (ISM).

Los pedidos a las fábricas alemanas superaron en mayo las expectativas y la confianza de los inversores en la zona del euro mejoró notablemente.

La cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana creció en mayo un 1,9 % respecto a abril y un 6,2 % en términos interanuales.

El índice de confianza inversora en la zona del euro de Sentix subió en julio 10,3 puntos, hasta -3,1 puntos, tercera subida consecutiva tras la fuerte caída en marzo y abril debido a la guerra en Irán y el encarecimiento del petróleo.

Las ventas minoristas subieron en la zona del euro en mayo un 0,2 % respecto al mes anterior (caída del 0,3 % en abril).

Los precios de producción subieron en la zona del euro en mayo un 5,9 % interanual (5 % en abril), debido al encarecimiento de la energía, y un 0,2 % respecto al mes anterior.

Pese a que estas cifras fueron positivas, el euro bajó debido a la cautela de los inversores por la incertidumbre sobre el acuerdo de paz en Oriente Medio.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1409 y 1,1440 dólares.EFE

aia/rod