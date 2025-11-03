El euro cae hasta 1,15 dólares porque no es seguro que la Fed baje sus tipos

Fráncfort (Alemania), 3 nov (EFE).- El euro bajó hoy hasta el nivel de los 1,15 dólares, mínimo desde hace tres meses, porque no es seguro que la Reserva Federal (Fed) vaya a bajar sus tipos de interés en diciembre.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1515 dólares, frente a los 1,1540 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1514 dólares.

El euro se mantuvo en los mínimos desde hace tres meses pese al debilitamiento de la actividad del sector manufacturero de EE.UU. en octubre, según datos del Instituto para la Gestión de Suministros.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que la bajada de los tipos de interés en diciembre no está garantizada y ha fortalecido la cotización del dólar.

La Fed recortó la semana pasada sus tipos de interés de forma moderada, hasta un rango entre el 3,75 % y el 4 %.

Nuevos datos muestran que el sector manufacturero estuvo estancado en la zona del euro en octubre.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro subió a 50 puntos en octubre (49,8 puntos en septiembre).

Como se esperaba, el BCE mantuvo sus tasas de interés a los depósitos bancarios en el 2 %, y su presidenta, Christine Lagarde, dejó entrever que no van a bajarlos en diciembre.

El presidente del Bundesbank, el banco central de Alemania, Joachim Nagel, consideró en un pódcast de la editorial digital Table Media que el BCE decidirá en diciembre sobre los tipos de interés según sean los datos económicos.

El gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia, Peter Kazimir, dijo que no hay necesidad de ajustar la política monetaria, ya que los riesgos para la inflación y la economía están equilibrados.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1505 y 1,1541 dólares. EFE

