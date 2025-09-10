El euro cae pese a que la Fed bajará los tipos de interés en EEUU

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 10 sep (EFE).- El euro cayó este miércoles durante gran parte de la jornada por debajo de 1,17 dólares pese a que se espera que la Reserva Federal (Fed) bajará los tipos de interés en Estados Unidos y el Banco Central Europeo (BCE) los mantenga en la zona del euro.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1727 dólares, frente a los 1,1725 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1707 dólares.

Los precios de producción subieron en agosto en EEUU un 2,6 % interanual (3,1 % en julio), menos de lo previsto, por lo que facilitan que la Fed baje los tipos de interés dado el debilitamiento del mercado laboral.

El euro se estabilizó por encima de 1,17 dólares después de la publicación de estas cifras.

La fuerte revisión a la baja de las cifras de creación de empleo en los doce meses hasta marzo de 2025, 911.000 empleos menos, también ha impulsado las apuestas de que la Fed bajará sus tipos de interés en 50 puntos básicos la próxima semana.

La bajada de los tipos de interés en EEUU, que están ahora en un rango entre el 4,25 y el 4,5 %, reduciría la rentabilidad de los activos denominados en dólares y en principio esto suele debilitar al dólar.

Los mercados descuentan que el BCE mantendrá mañana sus tasas de interés de referencia en el 2 % y que los dejará ahí a no ser que el empeoramiento de la situación geopolítica haga necesarios cambios.

El euro se acercó el martes a los 1,18 dólares pese a la subida de la prima de riesgo de Francia tras la caída del Gobierno del primer ministro François Bayrou debido a los recortes presupuestarios que preveía para 2026.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1687 y 1,1729 dólares. EFE

aia/psh