El euro cae por debajo de 1,14 dólares tras recrudecimiento de la guerra en Oriente Medio

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Fráncfort (Alemania), 23 jul (EFE).- El euro cayó este jueves por debajo de 1,14 dólares tras el recrudecimiento de la guerra en Oriente Medio, que incrementa la demanda del billete verde, y después de que el Banco Central Europeo (BCE) mantuviera los tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1369 dólares, frente a los 1,1411 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1392 dólares.

El precio del barril de Brent subía más del 4 % y superó los 98 dólares, máximo intradía desde el pasado 8 de junio, tras el ataque de los rebeldes hutíes del Yemen contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

El ataque abre un nuevo frente de conflicto en otra importante vía comercial del crudo en el mundo, en el duodécimo día de ofensiva de Estados Unidos contra Irán pese al acuerdo alcanzado en junio.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que el Consejo de Gobierno del BCE no tuvo en consideración el ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen en el mar Rojo.

La presidenta del BCE calificó este ataque de «alarmante» y dijo que «ya tiene un impacto» en los mercados de materias primas.

El BCE mantuvo los tipos de interés en el 2,25 %, pero dejó entrever que podría subirlos en septiembre.

La fuerte subida del precio del petróleo también incrementa las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá pronto sus tipos de interés, ahora se sitúan en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1364 y 1,1436 dólares. EFE

aia/mra