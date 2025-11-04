El euro cae por debajo de 1,15 dólares ante la aversión al riesgo

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 4 nov (EFE).- El euro cayó hoy por debajo del nivel de los 1,15 dólares, mínimo desde hace varios meses, ante la aversión al riesgo, que fortalece la cotización del billete verde y que se observa también en las caídas generalizadas de la renta variable europea.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1487 dólares, frente a los 1,1515 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1491 dólares.

El dólar se ha disparado desde que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijera la semana pasada que la bajada de los tipos de interés en diciembre no está garantizada y ha fortalecido la cotización del dólar y pese a la contracción de la actividad del sector manufacturero en octubre en EE.UU.

Los inversores ven ahora una probabilidad del 65 % de que la Fed recorte sus tipos de interés en diciembre, frente al 94 % de hace una semana, según la herramienta CME FedWatch.

La Fed recortó la semana pasada sus tipos de interés de forma moderada, hasta un rango entre el 3,75 % y el 4 %.

La depreciación del euro se amortigua porque los mercados descartan ahora que el BCE vaya a bajar de nuevo sus tasas de interés este año.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1473 y 1,1532 dólares. EFE

aia/lar