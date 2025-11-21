El euro cae por debajo de 1,15 dólares

Fráncfort (Alemania), 21 nov (EFE).- El euro cayó este viernes por debajo del valor de 1,15 tras datos de la economía de la economía estadounidense mejores de lo previsto que apoyaron al billete verde, mientras que datos de la eurozona decepcionaron.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1505 dólares, frente a los 1,1522 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1520 dólares.

La confianza del consumidor bajó en noviembre en EEUU menos de lo previsto, según la Universidad de Michigan.

«En noviembre, se observa otra sólida expansión de la actividad empresarial de la zona euro», según S&P.

Su índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, del sector manufacturero y de servicios, se situó en 52,4 puntos (52,5 puntos en octubre), pero los datos decepcionaron.

La inflación de los costes en el sector servicios se ha acelerado, sin embargo, la inflación de los precios de venta en este sector se ha ralentizado.

«La situación en general debería causar poca preocupación entre los responsables de la política monetaria», considera el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

«No hay motivos para endurecer la política monetaria. Prevemos que los tipos de interés se mantendrán sin cambios en diciembre», añadió de la Rubia.

La sólida actividad empresarial de la zona del euro apoya una pausa prolongada en los tipos de interés del BCE, que están ahora en el 2 %, según algunos analistas.

No obstante, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, aseguró este viernes en Fráncfort que la entidad ajustará sus tipos de interés si la inflación se desvía de su objetivo, que es una tasa del 2 % a medio plazo.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1499 y 1,1552 dólares.EFE

aia/pddp