El euro cae por debajo de 1,16 dólares ante la cautela de los inversores

Fráncfort (Alemania), 22 oct (EFE).- El euro cayó hoy, por cuarto día consecutivo, por debajo del nivel de 1,16 dólares ante la cautela de los inversores mientras el cierre parcial del Gobierno federal de EEUU entra en su vigésimo segundo día.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1601 dólares, frente a los 1,16 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1587 dólares.

Faltaron datos económicos que movieran la cotización del euro y los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en Fráncfort y del vicepresidente, Luis de Guindos, en Barcelona apenas tuvieron repercusión en el tipo de cambio.

Las posibilidades de apreciación del dólar son limitadas debido a que los inversores descuentan que la Reserva Federal (Fed) va a bajar sus tipos de interés.

También frena la apreciación del billete verde el cierre parcial del Gobierno Federal estadounidense, que se convierte en el segundo más largo de la historia del país, solo por detrás del acaecido durante el primer mandato de Donald Trump.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación estrecha entre 1,1577 y 1,1615 dólares. EFE

